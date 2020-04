Coronavírus: FAB monta operação para transportar respiradores a BH

Respiradores e vacinas serão transportadas em avião da FAB (foto: Divulgação/FAB) Força Aérea Brasileira (FAB) montou uma operação para transportar 18 respiradores a Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7). O avião foi carregado com diversos insumos em Brasília, de onde partiu rumo a Palmas, no Tocantins, indo em seguida para Macapá, no Amapá. Só então viajaria para a capital mineira. montou uma operação para transportara Belo Horizonte, na madrugada desta terça-feira (7). O avião foi carregado com diversos insumos em, de onde partiu rumo a, no Tocantins, indo em seguida para, no Amapá. Só então viajaria para a capital mineira.









Os 18 respiradores que serão trazidos para Belo Horizonte passarão por reparos no Centro de Inovação e Tecnologia do Senai-Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais). Além dos equipamentos, o avião levará 2.800 doses de vacinas contra a gripe. No entanto, somente Tocantins e Amapá receberão as imunizações.





A operação teve início às 16h desta segunda-feira (6), na decolagem de Brasília para Palmas. Às 18h, a aeronave deixou a capital do Tocantins para pousar em Macapá. À 0h está prevista a chegada em Belo Horizonte.