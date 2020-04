Laboratórios agropecuários irão fazer testes do covid-19

(foto: foto: KAROLY ARVAI )

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou uma resolução para autorizar os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária (LFDAs) a realizarem análises para o diagnóstico da Covid-19. A liberação dos laboratórios pela Anvisa foi anunciada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Neto, que coordena o Comitê de Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da Covid-19.









"A Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa valerá, em princípio, por seis meses, mas pode ser renovada enquanto reconhecida pelo Ministério da Saúde a emergência relacionada à pandemia do Novo Coronavírus. Também há previsão da utilização de laboratórios da Embrapa, o que deve ocorrer em uma segunda etapa", disse o Ministério em nota.

Segundo a Anvisa, mesmo com a suspensão de algumas exigências, os Laboratórios Federais de Defesa Agropecuária deverão atender os requisitos técnicos para garantir a qualidade e a segurança das análises para o diagnóstico da Covid-19, conforme as diretrizes estabelecidas pelas autoridades de saúde.





De acordo com as negociações já realizadas entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, os laboratórios que irão compor a força-tarefa serão os LFDAs de Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e São Paulo.