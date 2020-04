Em tempos de quarentena, grupo faz festa de aniversário em plena praça pública de BH

(foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Mesmo com todas as recomendações das autoridades de saúde e da Prefeitura de Belo Horizonte, parte da população continua se expondo em tempos de quarentena contra a proliferação do novo coronavírus. Na noite desta quinta-feira (2), a reportagem flagrou uma festa de aniversário realizada na Praça Nova York, no Bairro Sion, Região Centro-Sul de BH.

O grupo estava reunido a luz de velas, ao lado de uma faixa estendida com os dizeresOs presentes se confraternizavam,e outros bebendo de taças e latões de cerveja.

Alguns dos convidados, um deles exaltado, hostilizaram o registro de imagens feito pelo repórter fotográfico Túlio Santos, do Estado de Minas. Eles recusaram fornecer maiores informações sobre a confraternização.

Dado o número de animais de estimação no local, é possível que se tratasse do aniversário de algum pet.