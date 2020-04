Homem é condenado por matar professor da UFMG a facadas dentro de ônibus em BH

A sessão foi presidida pelo juiz José Xavier Magalhães Brandão. Conforme denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), Alexandre, ao tentar roubar a mochila de Antônio, com 60 anos na época, esfaqueou o professor diversas vezes para que ele largasse os pertences. Autor e vítima estavam a bordo de um ônibus da linha 9805 (Renascença/Santa Efigênia). Antônio, que também era médico, morreu poucas horas depois de ser socorrido.

A denúncia aponta que Alexandre e sua companheira estavam, quando determinou que ela desembarcasse do ônibus, pedindo para que o motorista abrisse a porta dianteira. Então, de acordo com testemunhas, o autor do crime iniciou uma discussão com Antônio, tentando pegar a mochila do professor e ordenando a vítima descer do veículo. Diante da negativa, Alexandre esfaqueou Antônio diversas vezes.