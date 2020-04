Brasileiros que estão na África do Sul começam a retornar ao Brasil nesta quarta-feira

Embaixador brasileiro Nedilson Jorge informou que está em negociação para que um segundo voo seja liberado (foto: Reprodução/Whatsapp) O primeiro grupo de brasileiros que estava retido na África do Sul, em meio à pandemia de coronavírus, embarca de volta ao Brasil na madrugada desta quarta-feira, 1º de abril. O voo partirá de Johanesburgo às 4h55, com destino a Guarulhos, em São Paulo. A confirmação foi feita pela Embaixada do Brasil, em Pretória.





O benefício foi concedido exclusivamente aos brasileiros que têm passagens da referida empresa e que estão em Johanesburgo. Por sua vez, os brasileiros que estão na Cidade do Cabo não tiveram a mesma sorte e terão de esperar por novas liberações de voos.









O anúncio mexeu com os brasileiros que estão na Cidade do Cabo. Eles estavam esperançosos de voltar para casa nesta quarta-feira, juntamente com o grupo de Johanesburgo.

África do Sul está com espaço aéreo fechado, o que tem dificultado volta dos brasileiros para casa (foto: RODGER BOSCH / AFP)



Ainda em espera na Cidade do Cabo, a advogada Marina Machado, de 27 anos, lamentou a falta de perspectiva de retorno ao Brasil. “Eu vi o vídeo do anúncio da embaixada, na expectativa de que fosse ser anunciada a data que iríamos embora também. No entanto, o que ouvimos é que não existe uma previsão. Isso só me deixa mais angustiada. Mas fico feliz pelos que conseguirão embarcar e estarão em casa”.





Marina está na companhia do noivo Israel Catizani, de 29 anos.