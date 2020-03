Bombeiros socorrem vítima com suspeita de coronavírus que teve convulsão em BH

(foto: WhatsApp/Reprodução)

Um homem, de 35 anos comtevena manhã desta terça-feira (31) no, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A ocorrência foi atendida junto ao Serviço de Atendimento Médico (Samu).O homem passou mal no segundo andar de uma casa e precisava ser transportada a um hospital.Porém, a dificuldade da corporação foi ao se deparar com uma escada do tipo caracol, tornando a imobilização e transporte até a ambulância mais complexo.Equipes com duas viaturas estiveram no local e os militares envolvidos na atuação utilizaram Equipamentos de Segurança (EPI) específico para atuação quando há suspeita de COVID-19.A vítima foi levada até o Hospital das Clínicas. O estado de saúde não foi informado.