Fundação disponibiliza R$ 2 milhões para pesquisa sobre Covid-19

abriu chamada pública para financiamento de pesquisas relacionadas ao, dentro do programa emergencial de apoio a ações de enfrentamento da. Serão disponibilizados até R$ 2 milhões com o propósito de fortalecer ações inovadoras nas instituições científicas, tecnológicas e de inovação localizadas em Minas Gerais. Cada proposta não pode ultrapassar o valor de R$ 400 mil.As propostas devem ser encaminhadas ao sistema Everest ( http://everest.fapemig.br ). Os resultados serão divulgado no dia 30 de abril. Detalhes no endereço ( https://fapemig.br/pt/chamadas_abertas_oportunidades_fapemig/ ). O atendimento presencial está suspenso e qualquer dúvida pode ser esclarecida pelo Fale Conosco ( https://fapemig.br/pt/manuais/ ).De acordo com a, desde o início de março a Fundação tem se encontrado com grupo de pesquisadores dosalém de gestores de assistência e saúde pública para tratar do enfrentamento aono estado. "A ideia é identificar caminhos e contribuições do setor acadêmico para combater o surto". E que estão previstos suplementação de projetos em andamento que tratam do tema e mapeamento de ideias e soluções de auxílio de enfrentamento ao"e a superação de danos sociais e econômicos".