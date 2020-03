Coronavírus: Saiba quais são e como receber os auxílios emergenciais do governo

Voucher poderá ser usado para compra de itens essenciais (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Nessa segunda-feira (30) foi aprovada pelo Senado federal a medida que vem sendo popularmente chamada de "Coronavoucher" por propor um auxílio emergencial de R$ 600 a trabalhadores informais que estiverem dentro dos requisitos estipulados pelo governo. Com a aprovação pelo Senado, a decisão agora passa para o presidente Jair Bolsonaro, que acerta os últimos detalhes para que a medida entre em vigor.





Como funciona o benefício e quem pode recebê-lo?





A renda mensal dos beneficiários deve ser de até meio salário mínimo (R$ 522) por pessoa ou renda familiar de até três salários mínimos (R$ 3135). É necessário também não ter recebido nenhum rendimento tributável acima do teto de R$ 28.559,70 em 2018.





Além dos requisitos básicos é importante se enquadrar em uma das seguintes regras:

Ser microempreendedor individual (MEI) ou trabalhador informal

Ser contribuinte do Regime Geral de Previdência Social (RGPS)

Ser trabalhador informal inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico)

Ter cumprido no último mês o requisito de renda familiar ou renda per capita

Após passar pela aprovação do presidente da República, o benefício será pago um mês depois do beneficiário realizar seu cadastro. O auxílio deve ocorrer por três meses, mas pode ser prorrogado por mais tempo, segundo os efeitos da pandemia.





De acordo com o projeto, cada beneficiário deve receber R$ 600. Será permitido ter até dois beneficiários por família, no entanto, caso um deles receba Bolsa Família terá que escolher entre o benefício ou o ccoronavoucher.





As mulheres chefes de família e famílias monoparentais terão direito a duas cotas (R$1200), seguindo a mesma regra dos beneficiários para o Bolsa Família.





Medidas já em sanção:





Ampliação do Bolsa Família: Para conceder benefício para quem já está na fila, estimada em 1,7 milhão de pessoas, o governo já liberou R$ 3 bilhões para ampliar o programa Bolsa Família. Com o dinheiro, fica garantida a entrada de 1,2 milhão de famílias em abril, chegando a 14,29 milhões de famílias.





13º salário de segurados do INSS: As duas parcelas do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS serão antecipadas. A medida prevê colocar mais dinheiro na mão dos idosos, grupo de risco do coronavírus. Os pagamentos são feitos junto com as folhas salariais de abril e maio. Então, o segurado recebe automaticamente





Prova de vida suspensa: O INSS suspendeu a prova de vida, que exige que segurados compareçam até bancos ou agências da Previdência para que o benefício continue a ser pago por 120 dias. O objetivo é evitar que idosos se desloquem e sejam expostos ao coronavírus.





Postergar pagamento de financiamentos por dois meses: Autorizados pelo Banco Central, os bancos brasileiros estão estendendo o prazo de parcelas de empréstimos e financiamentos imobiliários, medida válida tanto para pessoa física quanto pessoa jurídica. Para solicitar a pausa, os clientes devem entrar em contato com o banco e renegociar o prazo de vencimento. É importante ressaltar que não há multa por atraso caso haja a repactuação do vencimento, mas o valor total do financiamento pode ser recalculado com as taxas de juros já vigentes.

