Prefeitura de Bom Despacho antecipa salário de servidores para movimentar mercado

Serão injetados R$3 milhões na economia de Bom Despacho (foto: Prefeitura Bom Despacho/Divulgação)

Os 1,5 mil servidores da Prefeitura de, Região Centro-Oeste, irão receber antecipadamente onesta terça-feira (31). Serão injetados mais denada cidade com o objetivo de movimentar o comércio do município, que tem pouco mais deA medida vem para tentar minimizar o impacto provocado pelas medidas restritivas de enfrentamento à. Bom Despacho registrou um caso confirmado da doença e tem outros 48 em investigação, segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES).No município, oestá fechado, exceto os serviços essenciais como farmácias, supermercados e consultórios médicos. "Nosso interesse é que os servidores recebam, paguem as contas e até antecipem algumas. A campanha que estamos tentando fazer é com foco nos”, explica a secretária de Fazenda, Daniela Rocha. A ideia é que os servidores paguem um valor antecipado, por exemplo, àsoue que o pagamento gere crédito futuro.Ao servidor, ela sugere que evite tocar eme se aglomerar em agências bancárias. “Previna-se contra o. O que for possível pague e compre por aplicativos. Prefira os serviços com delivery”, aconselhou.

Benefícios sociais





está liberando temporariamente, aluguel social, pequenas reformas, auxílios natalidade ou funeral. “Já estamos auxiliando algumas famílias. Priorizamos as que têm crianças, idosos, gestantes e deficientes”, destacou o secretário de Desenvolvimento Social, Eduardo Costa. Para receber algum benefício, a família deve ter renda de até 1/4 do salário mínimo por integrante.