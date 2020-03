Coronavírus: 'Respeitem a dor de tantas pessoas', diz nora de mulher que morreu na Grande BH

Morte de Marlene foi confirmada pelo médico do Biocor (foto: Reprodução/ Redes sociais)

“Respeitem a dor de tantas pessoas. Gostaria imensamente que os governantes fossem mais respeitosos com cada vida ceifada e sufocada pelo coronavírus.” O desabafo foi feito, em uma rede social, pela, no domingo. A, de 82 anos, estava internada na Unidade de Tratamento Intensivo () no, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.