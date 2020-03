Maternidade de Belo Horizonte pode parar por falta de máscaras

A maternidade está a procura de máscaras cirúrgicas (foto: Reprodução Hospital Sofia Feldman)

começou uma campanha para arrecadarque estão em falta na instituição. Os estoques devem durar até domingo (29/3), e caso novas unidades não cheguem, aterá que restringir os serviços. O consumo aumentou por causa dae, diariamente, o hospital tem demanda deSegundo, atem vários procedimentos em que é obrigatório o uso da. Além disso, elas são uma forma de impedir a propagação da. “Todo mundo que estiver com sintomas gripais, seja paciente ou funcionário, tem que usar aquando estiver na instituição”, afirma. Apesar das dificuldades,esclarece que o hospital está fazendo um uso racional do produto, porém, com a pandemia, o consumo está sendo maior.A maternidade não está encontrandopara comprar no mercado. Arelatou que, na semana passada, a entidade tentou realizar uma reserva de máscaras em uma fornecedora do Rio de Janeiro. Entretanto, a compra não foi finalizada pois a empresa ainda não tinha as unidades para enviar. Outro problema está sendo o valor do produto. “Antes da crise custava R$ 0,10 e agora o preço é R$ 3,80”, explicaPara solucionar esses problemas, ocomeçou uma campanha on-line para arrecadação de máscaras e outros produtos de higienização. “Estamos perto do colapso, já que o item é fundamental para a assistência às usuárias. Você pode nos ajudar?, como clínicas de estética ou consultórios odontológicos”, afirmou aem uma mensagem nas redes sociais. Outra maneira de ajudar é doando umapara acomprar os itens mais necessários.



*Estagiária sob supervisão da editora Teresa Caram