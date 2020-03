Coronavírus: prefeitura anuncia medidas de acolhimento a pessoas em situação de rua de BH

Prefeitura de BH adota medidas PARA acolhimento de pessoas em situação de rua a partir da próxima semana (foto: Fred Bottrel/EM/D.A Press)

Em meio à pandemia do coronavírus (Covid-19), as secretarias municipais de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania (SMASAC) e de Saúde (SMSA) da prefeitura de Belo Horizonte anunciaram, nesta sexta-feira, medidas de proteção à população em situação de rua.





A partir da próxima semana, a prefeitura iniciará o serviço temporário para homens e mulheres em situação de rua que apresentem sintomas de gripe e que precisem permanecer em quarentena. A administração ressaltou que não existem casos identificados na cidade neste público, mas já adotou ações preventivas em parceria com o Sesc, que suspendeu as atividades na unidade Venda Nova e a colocou à disposição do projeto. Inicialmente, o serviço contará com 300 vagas, podendo chegar a 900. No acolhimento, pessoas em situação de rua terão atendimentos de higiene pessoal e saúde, além de alimentação.

A grupos que precisam de maior atenção devido ao coronavírus, como os idosos em situação de rua, mas sem sintomas de gripe, o albergue Tia Branca atenderá também durante o dia, com 100 vagas em período integral a partir da próxima semana. Os usuários terão acesso a quartos, alimentação, banheiros, roupas de cama e banho, produtos de higiene e cuidados pessoais. A prefeitura também anunciou que ampliará a rede da assistência social com uma unidade de acolhimento para mulheres em situação de rua, com mais 50 vagas.

Já neste sábado, a prefeitura passará a distribuir marmitex para a população em situação de rua também aos finais de semana. A PBH ainda planeja a ampliação da distribuição de material de higiene para a população em situação de rua.