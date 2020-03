Hotéis e lojas em BH têm vidraças cobertas por tapumes em meio à quarentena

(foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

Muito comuns durante as manifestações de 2013, os tapumes voltaram a fazer parte da paisagem de Belo Horizonte nas últimas semanas. Mesmo com a diminuição do fluxo de pessoas por causa da quarentena, hotéis e lojistas da Região Centro-Sul aderiram à medida que costuma ser adotada em períodos com histórico de grandes aglomerações, como no carnaval.