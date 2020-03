'A intenção é não parar', diz diretor do Sindicato da Indústria da Construção Civil

(foto: Skeeze/Pixabay) O Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado de Minas Gerais (Sinduscon-MG) e o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção de BH e Região (STIC BH-Marreta) divulgaram na manhã desta quinta-feira (26), uma nota em que informam sobre as possíveis medidas que podem ser adotadas pela categoria para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.









Entre as principais medidas sugeridas está a flexibilização da jornada de trabalho, em que a empresa poderá escalar equipes em diferentes jornadas para diminuir o fluxo de pessoas na obra, mas mantendo as horas trabalhadas. A antecipação de férias individuais ou coletivas e a redução de jornada com a diminuição de até 50% do salário são outras medidas consideradas importantes.





O sindicato também faz recomendações quanto às condições de higiene nas empresas e nos canteiros de obras, como manter a disponibilização de álcool gel para higienização de leitores de biometria, catracas, equipamentos de segurança e ferramentas, bem como demais itens de uso comum nas obras e empresas. Além disso, recomenda o uso de termômetros nas portarias e instalação de lavatórios na entrada das obras para facilitar a higienização dos colaboradores antes e após a jornada de trabalho.