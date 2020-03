Aeroporto Internacional de BH recebe mais um voo com deportados dos EUA

Mais de 600 passageiros deportados já desembarcaram em Confins desde outubro (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)









Mais de 600 passageiros desembarcaram no terminal, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde outubro, quando chegou o primeiro voo com brasileiros deportados. O desembarque de pessoas que tentaram entrar ilegalmente nos EUA não era aceito pelo Brasil desde 2006. A mudança de postura foi colocada em prática pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) desde o ano passado.





Mais um voo com deportados dos Estados Unidos pousou no Aeroporto Internacional de Confins. A aeronave chegou às 14h30 desta segunda-feira (23). Foi o 11º embarque deste tipo promovido pelo governo de Donald Trump em acordo como governo do Brasil. Conforme a BH Airport, concessionária que administra o terminal,desembarcaram do Boeing 737-800, oriundo de El Paso, no Texas.