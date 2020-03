Homem é preso suspeito de comercializar remédio que prometia a cura do coronavírus

Vaso ocorreu na cidade de Ipanema (foto: Google Street View/ Reprodução)

Foi preso um homem de 38 anos suspeito de comercializar umque prometia apara o. Ele foi detido pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) nesta segunda-feira em, na Região do Vale do Rio Doce.De acordo com a polícia, as investigações começaram após receberem a informação de que um homem estaria comercializando medicamentos por meio das redes sociais.O remédio estava sendo vendida com a identificação Imunotex Plus, pelo valor de, e poderia ser comprada pelasou peloDurante as buscas realizadas na casa do suspeito, com autorização judicial, foi apreendida uma enorme quantidade de produtos prontos para comercialização, além de garrafas com produtos para serem embalados, embalagens vazias, plantas, rótulos, comprovantes de postagem nos Correios, dinheiro, computador, impressora, dentre outros.O homem foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil em Ipanema.Ele deve responder por, previsto no Art. 273, § 1º-B, inciso I, do Código Penal.