Bombeiros se capacitam para atender demandas relacionadas ao coronavírus

(foto: Corpo de Bombeiros/ divulgação )

Militares doMilitar de Minas Gerais (CBMMG) participaram, nesta sexta-feira, de uma instrução sobre o protocolo operacional específico para atuaçãoO treinamento envolveu todos os militares das alas que saíram e entraram de plantão nesta data, além de oficiais e o comando da unidade do Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres.De acordo com a corporação, a instrução teve como foco principal nivelar os conhecimentos acerca das orientações do Centro de Operações de Emergência em Saúde (Coes-MG) e CBMMG dos protocolos de atendimento.O treinamento teve como objetivo preparar a tropa para ações de descontaminação de áreas específicas, superfícies em geral, equipamentos sensíveis, além do atendimento de vítimas que possam estar contaminadas.O Corpo de Bombeiros possui, dentre as diversas missões, a atribuição de atender ocorrências e desastres químicos, biológicos, Radiológicos e Nucleares, através da Companhia de Emergências Ambientais (CEA) e Pelotão QBRN (PQBRN).