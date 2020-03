Coronavírus: CBTU reduz funcionamento do metrô de BH a partir deste sábado

(foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) metrô de Belo Horizonte precisam ficar atentos: a partir deste sábado (21), as composições funcionarão em faixas de horários definidos: de 6h às 9h e de 16h30 às 20h. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (20), após uma reunião de superintendentes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que traçaram estratégias para mitigar os riscos de contágio do novo coronavírus (COVID-19) no sistema. Usuários doprecisam ficar atentos: a partir deste sábado (21), as composições funcionarão em faixas de horários definidos: dee de. A decisão foi tomada nesta sexta-feira (20), após uma reunião de superintendentes da Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), que traçaram estratégias para mitigar os riscos de contágio do novono sistema.









A CBTU ressaltou que trens acoplados continuarão circulando, para que os usuários consigam manter uma distância maior uns dos outros no interior das composições.





Durante a semana, vários boatos de paralisação do metrô em função do coronavírus circularam pelas redes sociais. A CBTU negou, garantindo que o sistema funcionará, inclusive, com o acompanhamento da Comissão de Higiene e Prevenção. Os profissionais fazem o monitoramento de perto as situações nos trens e estações, seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde.