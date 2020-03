Coronavírus: saiba como fica o funcionamento da Justiça e dos cartórios durante a pandemia

Expediente nos fóruns de Minas está suspensa até dia 27 de março (foto: Robert Leal/TJMG)

A pandemia deafetou o funcionamento do Poder Judiciário. Osuspendeu o funcionamento dose a contagem dosprocessuais até a próxima).Segundo portaria emitida pelo TJMG, os prazos “serãopor tempo igual ao que faltava para sua complementação, no primeiro dia útil seguinte” (dia 30).Durante o período da suspensão do expediente forense, haverápara apreciação de medidas, como habeas corpus e mandados de segurança.Na escala de plantão das comarcas do, será assegurado o funcionamento de pelo menos uma vara situada em cada microrregião, para exame das demandas de urgência.