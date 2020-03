Buser decide suspender viagens a partir deste sábado em razão do coronavírus

(foto: Divulgação/Buser) Buser, que conecta passageiros a transportes fretados para diversos destinos, como São Paulo e Rio de Janeiro, anunciou nessa quinta-feira (19) que suspenderá todas as viagens a partir deste sábado (21). A empresa tomou a decisão devido ao número crescente de casos do novo coronavírus (COVID-19) no Brasil. A plataforma, que conecta passageiros a transportes fretados para diversos destinos, como São Paulo e Rio de Janeiro, anunciou nessa quinta-feira (19) quetodas as viagens a partir deste sábado (21). Atomou a decisão devido ao número crescente de casos do novo(COVID-19) no Brasil.





“Tomamos essa séria decisão como medida para ajudar a sociedade a superar este momento de crise. Nossa responsabilidade não é somente com nossos clientes e empresas parceiras, com mais de mil motoristas viajando diariamente pelo Brasil, mas também com toda a população”, disse Abritta.





Um plano de ação também está sendo desenvolvido para ajudar empresas de transporte que trabalham em parceria com a Buser, até a retomada das rotas. “É importante dizer que mais do que empresas, são pessoas e famílias que estão sendo impactadas financeiramente como consequência da pandemia”, concluiu Marcelo.