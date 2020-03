Gol transportará gratuitamente profissionais de saúde envolvidos no combate do coronavírus

(foto: Divulgação/Gol Linhas Aéreas)









O auxílio vem em um momento grave que o setor aéreo enfrenta em meio à pandemia do novo coronavírus, com diversos voos cancelados e queda abrupta no faturamento. A empresa reconheceu a crise, mas afirmou no comunicado que “precisa dar sua contribuição à sociedade e ao país”.





No boletim divulgado pelo Ministério da Saúde na tarde dessa quinta, 621 casos da COVID-19 haviam sido confirmados em todo o país, com seis vítimas fatais.

