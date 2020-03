Estudante da UFMG tem resultado positivo para o coronavírus e aguarda contraprova

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) teve resultado positivo para o novo coronavírus (COVID-19). A nota divulgada pelo Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura e Design da instituição nesta sexta-feira (20) afirma que a estudante circulou pela Escola de Arquitetura na semana passada, entre os dias 9 e 13 de março. Uma contraprova será realizada para confirmar, ou não, a infecção. Uma aluna dateve resultado positivo para o. A nota divulgada pelo Diretório Acadêmico da Escola de Arquitetura e Design da instituição nesta sexta-feira (20) afirma que a estudante circulou pelana semana passada, entre os dias 9 e 13 de março. Uma contraprova será realizada para confirmar, ou não, a infecção.









A UFMG também pede para pessoas que apresentem os sintomas utilizem máscaras, a fim de evitar a proliferação da COVID-19. Em caso de suspeita ou confirmação da doença, a orientação é que estudantes entrem em contato com o Secretário Geral do Diretório Acadêmico. Um comitê de enfrentamento e prevenção do novo coronavírus também foi criado para receber possíveis infectados. O contato pode ser feito pelo e-mail: comitecoronavirus@ufmg.br.





De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-MG), Minas tem 29 casos confirmados do coronavírus, sendo 18 deles só em Belo Horizonte.