Casos dobram e se concentram em BH

Crescimento de 100% em Belo Horizonte e estagnação no resto do estado. Esse foi o quadro trazido pela Secretaria de Estado de Saúde (SES) ontem, em nova atualização dos casos confirmados do novo coronavírus em Minas Gerais. Segundo a SES, os diagnósticos positivos saíram de 14 para 19, sendo que as cinco novas confirmações são todas de moradores da capital mineira, onde o número chega a 10. E BH registra ainda o segundo caso com transmissão comunitária de Minas, justamente a que mais preocupa as autoridades. Isso porque não é possível atestar como ocorreu o contágio, uma vez que o paciente não sabe se teve contato com nenhuma outra pessoa diagnosticada. O primeiro quadro clínico nesta condição também foi registrado em BH.





Enquanto os casos confirmados aumentam na capital mineira, os suspeitos crescem não só em BH, mas também no estado como um todo. Ontem, eram 703 pessoas com quadros clínicos em investigação, 11 a mais que no levantamento anterior, que registrava 692. Em Belo Horizonte, houve inclusão de um novo paciente com sintomas da COVID-19, o que fez a cidade concentrar 266 casos suspeitos (37,8% do total de Minas).





Além de liderar em todos os números em Minas, Belo Horizonte é a única cidade com casos comunitários no estado. Em Juiz de Fora, há ao menos um diagnóstico com transmissão local, ou seja, uma pessoa que pegou a doença por ter tido contato com alguém que esteve fora do Brasil. Todas as outras cidades na lista de quadros confirmados registraram transmissão importada, portanto o morador pegou a COVID-19 ainda no exterior.





Nova Lima (Grande BH), Coronel Fabriciano (Central), Divinópolis (Centro-Oeste), Patrocínio (Alto Paranaíba), Sete Lagoas (Central), Ipatinga (Vale do Rio Doce) e Uberlândia (Triângulo), além de BH e Juiz de Fora, registram casos confirmados do novo coronavírus, de acordo com a Saúde estadual.





Outra preocupação das autoridades diz respeito às pessoas infectadas que fazem parte do grupo mais vulnerável ao novo coronavírus, que se torna mais letal, sobretudo, nos idosos e pessoas com doenças crônicas. O boletim do governo de Minas não informa sobre o estado de saúde dos pacientes, porém dois dos 19 diagnosticados com a COVID-19 têm mais de 61 anos. Segunda a pasta, são eles um morador de BH de 72 anos, com histórico de viagem para os Estados Unidos, e um paciente de 65, que vive em Juiz de Fora.





Ainda segundo a SES, foram notificados 810 casos suspeitos da enfermidade em Minas Gerais. Desses, 88 foram descartados, enquanto 703 permanecem em investigação, além dos 19 confirmados. No total, 97 prefeituras já avisaram o Estado sobre quadros clínicos sintomáticos e 91 ainda apuram ao menos um caso. Desses municípios, 12 aguardam o resultado de exames de 10 ou mais pacientes.