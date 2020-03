Situação de emergência: PM faz vigilância de empresas de material cirúrgico

Pelo memorando do estado-Maior da PMMG, a corporação deverá, a partir de hoje "manter uma Viatura Policial (VP) fixa em ponto base (em regime 24/7) na porta das empresas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A.Press)

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) vai designar viaturas com policiais para a porta de 11 empresas de distribuição de insumos médicos de proteção individual contra a pandemia da COVID-19, como máscaras, luvas e aventais. É o que diz o "Memorando nº 30.067.2/2020 – EMPM", assinado pelo coronel Marcelos Fernandes, chefe do Estado-Maior da corporação na terça-feira (17) e ao qual a reportagem do Estado de Minas teve acesso.



A reportagem consultou o Comitê Extraordinário de enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus, a Secretaria de estado de Saúde (SES) e a PMMG sobre o que teria motivado a medida, mas ainda não obteve resposta. Outras funções do texto, que é pouco claro e aberto a interpretações, segundo as mesmas fontes ouvidas pelo jornal, é o de garantir o fluxo de tais insumos sem que haja estoques para inflacionamento ou mesmo ocorram saques devido à sua falta no mercado formal.





Pelo memorando do estado-Maior da PMMG, a corporação deverá, a partir de hoje (18) "manter uma Viatura Policial (VP) fixa em ponto base (em regime 24/7) na porta das empresas, constantes no Anexo único, até deliberação em contrário do Chefe do Estado-Maior, até o rendimento da tropa do Batalhão Metrópole".

O veículo policial e o contingente, que será de um oficial e um praça por viatura, terá atribuições ativas, segundo o memorando. "A VP em ponto base deverá fiscalizar todos os veículos que saírem da empresa, efetuando a conferência da nota fiscal com a carga expedida, analisando se dentre os itens despachados encontra-se algum dos materiais descritos no Anexo Único".





Caso estejam presentes na carga alguns dos componentes descritos no Anexo Único, o comandante da guarnição policial deverá "registrar o quantitativo de material encontrado e dados da nota fiscal. A cópia da nota fiscal deverá ser anexada e enviada, por meio eletrônico, para o coordenador do centro de Operações Policiais Militar (COPOM). O registro deverá ser assinalado com a natureza Cobertura Policial à Secretaria de Estado de Saúde”, sendo destinado ao secretário de Estado de Saúde.





O material previsto como alvo do memorando do estado-Maior da PMMG são 99.158 protetores faciais numa fábrica de Vespasiano, na Grande BH; 342.358 máscaras cirúrgicas descartáveis numa empresa do Bairro Santa Efigênia (Região Leste de BH); 324.404 aventais cirúrgicos no mesmo endereço do Bairro Santa Efigênia; 192.400 luvas descartáveis em endereços de empresas de Contagem (Grande BH), Santa Efigênia (Região Leste de BH) e Céu Azul (Venda Nova); 300 mil luvas de látex em Contagem (Grande BH); 192.400 luvas descartáveis em endereços de Contagem (Grande BH), Floramar (Venda Nova) e Céu Azul (Venda Nova).