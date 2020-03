Em meio à pandemia do coronavírus, UFMG e Faseh registram surto de caxumba

Foram confirmados, na semana passada, oito casos de caxumba na UFMG (foto: Divugação/ Hospital Israelita Albert Einstein) coronavírus em todo o Brasil, Belo Horizonte enfrenta outro drama específico no campo da saúde. Na semana passada, foram registrados oito casos de caxumba na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), no curso de direito, noturno, e mais três na Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Faseh), particular, entre alunos do curso de medicina. Outros casos de infecção estão sendo monitorados pela Secretaria de Saúde Municipal. Como se não bastasse o contágio rápido doem todo o Brasil,enfrenta outro drama específico no campo da saúde. Na semana passada, foram registrados oito casos dena Universidade Federal de Minas Gerais (), no curso de direito, noturno, e mais três na Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (), particular, entre alunos do curso de medicina. Outros casos de infecção estão sendo monitorados pela

Eduarda Lima, de 20 anos, aluna do 7º período, foi uma das estudantes infectadas pela caxumba. Ela afirmou que estudantes, professores e a direção da faculdade foram informados quanto ao risco de um possível surto na unidade de ensino.

"Como eu informei todos da sala sobre a possibilidade de alguém ter sido infectado durante o período de incubação e essa pessoa poderia transmitir o vírus livremente, nós decidimos que seria melhor avisar os professores antes mesmo de qualquer manifestação da faculdade. Para, assim, evitarmos o contágio”, afirmou.

O professor e médico infectologista da UFMG Dirceu Greco, alerta para o risco de o quadro se tornar mais grave caso não ocorram medidas preventivas.“Se a população for muito afetada, o quadro evolui para uma epidemia e posteriormente para uma pandemia”, avaliou.

Sintomas

De acordo com o médico infectologista Dirceu Greco, os sintomas se espelham em uma infecção gripal. “Os sintomas variam caso a caso. Em algumas pessoas eles se manifestam com menos intensidade, em outras, não. Os pacientes atingidos pela caxumba apresentam inchaço das glândulas salivares, febre, dores no corpo, manchas vermelhas próximo da boca, dor de cabeça, perda de apetite e dor ao mastigar ou engolir”, detalhou.

