Defesa Civil alerta: pode chover granizo em BH

Na quarta-feira, chuva forte atingiu a Região Centro-Sul da capital mineira (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)



O dia começou quente em Belo Horizonte e a Defesa Civil Municipal alertou: há possibilidade de ocorrência de granizo na capital até 17h50 desta quarta-feira. Um alerta de chuva de 20 a 40 milímetros, com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h, ainda é válido até 8h de quinta.





SAIBA MAIS 19:25 - 17/03/2020 Durante chuva, árvore e poste caem sobre carros no Belvedere, em BH

17:13 - 17/03/2020 Tempestade em BH: Região Centro-Sul registra maior volume de chuva em BH quente com possibilidade de pancadas de chuva até quinta-feira, quando a máxima é prevista para 30°C – mesmo registro desta quarta-feira. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo deve permanecercom possibilidade deaté quinta-feira, quando a máxima é prevista para– mesmo registro desta quarta-feira.





No final de semana, as temperaturas devem cair e o céu fica encoberto a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Na sexta, a máxima deve ser 28°C. No sábado, os termômetros atingem 25°C e no domingo a previsão é de 24°C.





A Defesa Civil de BH pede que a população redobre a atenção e adote medidas de proteção. Confira as recomendações:

Durante granizo:

Tenha um lugar previsto, seguro, onde você e sua família possam se alojar no caso de chuva de granizo;

Não permaneça em áreas abertas como campos de futebol, quadras de tênis e estacionamentos;

Não fique no alto de morros, topo de prédios, torres de linhas telefônicas e de energia elétrica;

Nunca se abrigue ou estacione debaixo de árvores;

Procure estacionar em um local seguro e coberto.





Durante chuva: