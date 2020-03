Minas confirma quase 5 mil novos casos de dengue; duas mortes foram registradas

Em meio ao surto de coronavírus, Minas ainda tem que lidar com novos casos de dengue (foto: Pixabay/Divulgação)

Durante o surto de coronavírus, Minas Gerais ainda tem que lidar com um problema antigo: a dengue. O último boletim da Secretaria Estadual de Saúde, publicado nesta terça-feira (17), aponta o crescimento de quase 5 mil novos casos, em comparação com o relatório da semana passada. O estado ainda registrou mais uma morte, a segunda em 2020. Outros 17 óbitos seguem em investigação.









As mortes registradas pela secretaria foram de habitantes de Medina, cidade do Vale do Jequitinhonha-Mucuri e Carneirinho, no Triângulo Mineiro. Ao todo, Minas possui 32 municípios com incidência muito alta de casos prováveis de Arboviroses (vírus da dengue, Zika vírus, febre chikungunya e febre amarela), 35 em Alta incidência, 71 em Média incidência, 363 em Baixa e 366 sem casos prováveis.





Em relação à Febre Chikungunya, foram registrados em 2020, até o momento, 564 casos notificados, sendo sete em grávidas. Em 2019, foram registrados, ao todo 2.800, sendo 48 gestantes.





Já em relação à Zika Vírus, em 2020 foram registrados, até agora, 206 casos prováveis, sendo 19 em gestantes. No ano passado, foram 699, sendo 158 em gestantes.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira