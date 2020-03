Mulher grávida morre atropelada e motorista foge na Grande BH

Acidente aconteceu no Km 12 da MG-424, em Confins, na Grande BH (foto: Reprodução/Google Street View)



Uma mulher de 22 anos morreu ao ser atropelada por um carro no Km 12 da MG-424, em Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso aconteceu no início da noite deste domingo (15). A vítima estava grávida.





SAIBA MAIS 18:46 - 25/04/2019 Atropelamento deixa mãe e filha feridas em rodovia da Grande BH

12:07 - 08/01/2019 Vídeo registra atropelamento na faixa de pedestres no Centro de BH perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados. O trânsito não precisou ser fechado e o tráfego de veículos é normal no trecho. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), ae o rabecão foram acionados. O trânsito não precisou ser fechado e o tráfego de veículos é





De acordo com uma testemunha, a mulher saía de uma festa que acontecia em Confins. Pessoas assistiram ao atropelamento, mas não conseguiram dar maiores detalhes sobre as características do veículo.





A polícia já iniciou o rastreamento do autor do crime, mas encontra dificuldades por não ter detalhes sobre o modelo do veículo.