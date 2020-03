Coronavírus: Montes Claros proíbe contato entre servidores e decreta situação de emergência

(foto: Wilson Medeiros/Esp. EM/D.A Press)

Os servidores da Prefeitura de Montes Claros, no Norte de Minas, estão proibidos de terem contato físico com colegas de trabalho e com as pessoas atendidas nas repartições públicas. Os cumprimentos entre eles deverão ser feitos cordialmente sem o aperto de mão, a uma distância mínima de 1,5 metro.





As restrições fazem parte das medidas que visam impedir a transmissão do novo coronavírus, previstas decreto assinado pelo prefeito da cidade, Humberto Souto (Cidadania). Foi decretadano município por causa da COVID-19.



Também foi criado um comitê de crise (Centro de Operações de Emergências em Saúde) para monitoramento da situação emergencial, coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde.



De acordo com o decreto, também estão proibidas audiências públicas, reuniões, inaugurações e lançamentos de obras em locais fechados com grande aglomeração de pessoas. Foi aberta a possibilidade do teletrabalho para os servidores públicos. Com isso, funcionários poderão trabalhar de casa, desde que sejam autorizados pelas suas chefias.



Outra restrição aos funcionários municipais é a proibição do compartilhamento de talheres e copos, devendo ser usados utensílios descartáveis.



“O objetivo é diminuir meio de contágio e frear avanço pandêmico em Montes Claros. Outras medidas poderão ser tomadas. Isso será avaliado pelo Comitê de Operações de Emergência no decorrer dos próximos dias”, informa o procurador do município de Montes Claros, Otávio Batista Rocha.

Universidade também age



Neste sábado (14), o reitor da Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), Antonio Alvimar Souza, divulgou comunicado sobre as medidas preventivas contra o novo coronavírus na instituição.





De acordo com o comunicado, estão suspensos temporariamente na Unimontes eventos científicos, como seminários, simpósios, encontros, fóruns e audiências com grande aglomeração (acima de 100 pessoas).



Foram suspensas temporariamente as visitas em grupos ao Museu Regional do Norte de Minas, mantido pela Unimontes e que fica situado no centro histórico da cidade, no casarão da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências Letras.





O comunicado diz ainda que, no âmbito administrativo da universidade, “as pessoas devem evitar contato físico com pessoas que apresentam sintomas respiratórios, incluindo apertos de mão e abraços”.





Também deve ser evitada a circulação em locais fechados, de pouco movimento.



A reitoria da Unimontes informou que as aulas e atividades de pesquisa em salas de aula estão mantidas. Porém, seguindo orientação do Ministério da Saúde, coordenadores de cursos da instituição poderão trabalhar com o ensino a distância, em caráter emergencial, por causa das ações preventivas contra o novo coronavírus.



Mantida pelo governo do estado, a Universidade Estadual de Montes Claros oferece ensino gratuito e conta com cerca de 12 mil alunos. Além do seu câmpus-sede, a instituição conta com 11 unidades em cidades do Norte e Noroeste de Minas e do Vale do Jequitinhonha.