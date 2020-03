Coronavírus: fechado há cinco anos, hospital de Santa Luzia, na Grande BH, deverá reabrir em 20 dias

Na tarde desta sexta-feira (13), o prefeito Christiano Xavier decretou emergência pública em saúde no município. Conforme a nota divulgada pelo chefe do Executivo, “antes de o vírus ser notificado no Brasil, o município já vinha se preparando para o enfrentamento da doença capacitando médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam nas unidades de saúde, urgência e emergência, centro de consultas especializadas, hospital e Secretaria Municipal de Saúde”.O texto do decreto, além de prever medidas para impedir a propagação do vírus e atender enfermos, dispensa a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos para garantir a saúde e o enfrentamento da emergência internacional decorrente do coronavírus.O texto publicado no site da prefeitura não diz, mas Xavier teria confirmado ao jornal local Leia Agora que há duas pessoas, em Santa Luzia, suspeitas de terem contraído o novo coronavírus.Uma força-tarefa já está sendo formada para que as obras do Hospital São João de Deus, filantrópico, “que demoram em razão de entraves burocráticos”, sejam aceleradas, e ele já possa ser reaberto no prazo de até 20 dias. As obras na unidade começaram no ano passado. Eventos agendados na cidade, que geram aglomeração de pessoas, como o aniversário da cidade (18 de março) estarão na pauta nos próximos dias e devem ser suspensos.Segundo Xavier, a situação de calamidade faz com que a burocracia diminua e permite a realização de ações emergenciais voltadas à saúde e vida da população. Com a iniciativa, o prefeito acredita que será possível o município, com 230 mil habitantes, tenha estrutura para garantir atendimento rápido e em condições de buscar meios para a contratação de mais médicos e de outros profissionais da área. “O mundo inteiro está em alerta e já tem centenas de casos sendo investigados em Minas. Sem o estado de emergência, a Prefeitura de Santa Luzia não consegue ter medidas de agilidade para lidar com uma situação dessa”.