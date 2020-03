Adolescentes chamam táxi e matam motorista a facadas para vender o carro dele em Minas

(foto: Divulgação/Polícia Civil)

A Polícia Civil desvendou nesta quarta-feira (11) um caso que chocou a cidade de Unaí, na Região Noroeste de Minas Gerais. Um taxista que estava desaparecido desde sábado (7) foi encontrado morto na zona rural do município, no distrito de Capão do Arroz.





Segundo a polícia, o homem tinhaDurante as investigações, os agentes localizaramque ao serem abordados confessaram o crime.





De acordo com a instituição de segurança pública, os menores de 16 e 17 anos contaram que solicitaram a corrida no sábado em direção ao Capão do Arroz. Lá, eles amarraram as mãos do motorista com um lacre e depois deram várias facadas nele.

Depois, os menores, segundo a polícia, disseram que descaracterizaram o táxi, retirando os equipamentos de identificação do veículo de transporte de passageiros. Na sequência, venderam o carro para outra pessoa na cidade.





Os menores, segundo a polícia, foram internados provisoriamente e estão à disposição da Justiça. A Civil apura, ainda, o envolvimento de uma terceira pessoa no crime.