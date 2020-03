Homem suspeito de agredir idoso até a morte é preso no Centro-Oeste de Minas

(foto: Policia Civil/Divulgação) Um homem de 26 anos foi preso em Oliveira, na Região Cento-Oeste do estado, suspeito de agredir até a morte um idoso de 80 anos. O crime ocorreu na zona rural da cidade de São Francisco de Paula, na mesma região, durante suposto roubo à propriedade da vítima. O idoso é sogro do prefeito do município. O crime ocorreu na tarde da última quinta-feira (5) e a prisão no dia seguinte. O caso foi divulgado pela Polícia Civil nessa terça-feira (10).









De acordo com o delegado Fernando Miranda de Jesus, que atuou nos primeiros levantamentos e na ratificação da prisão em flagrante do suspeito, a principal linha de investigação aponta para o crime de latrocínio. “Ele confessou a autoria, dizendo que havia trabalhado alguns dias na propriedade e retornou, supostamente, para receber essa quantia em dinheiro. Informou que levou um veículo, aparelho celular e ferramentas, parte delas trocadas por drogas. Disse também que agiu sozinho e afirmou que precisava de dinheiro para pagar dívidas”, detalha. O suspeito já tem antecedentes criminais por roubo, tráfico de drogas e tentativa de homicídio.

As investigações irão continuar mesmo após a confissão do suspeito para verificar a procedência em relação às circunstâncias, motivação e possível participação de outros.



Segundo o delegado Flávio da Silva Braga, responsável pelo inquérito, além das apurações pertinentes à investigação, também são aguardados os laudos de perícia no local e de necropsia do idoso. “Esse conjunto de informações vai apontar como se deram os fatos”, assinala.

Sobre a prisão

Após tomar conhecimento do crime, policiais iniciaram os levantamentos dos fatos. Imagens de circuito de monitoramento captaram o homem conduzindo o veículo que pertencia ao idoso. O carro foi abandonado no final da tarde de quinta-feira (5), na zona rural do município de Cláudio, que fica a aproximadamente 64 quilômetros do local do crime. Foram mantidas as buscas e o investigado encontrado escondido embaixo de uma ponte da linha férrea, em Oliveira. O homem foi encaminhado ao Sistema Prisional e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela Justiça.



*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira