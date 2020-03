Lancha de empresário explode, deixando 12 feridos e um desaparecido em Canápolis

Umcom umamobiliza o Corpo de Bombeiros e a Marinha neste domingo em, no Triângulo Mineiro. A embarcação transportava 13 pessoas quandoe pegou fogo nesta tarde, segundo testemunhas. Uma pessoa está desaparecida e os demais ocupantes foram levados para hospitais da região com queimaduras pelo corpo.

O acidente ocorreu no, no trecho da represa de, divisa com Goiás. Segundo o Pelotão de Bombeiros de Ituiutaba, que atende o município, a lancha pertence a um empresário do ramo de doces da região que estava com a família e outros convidados. Entre os passageiros havia crianças. Os militares foram acionados pouco depois das 15h.