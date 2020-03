Idoso morre ao atravessar Rio São Francisco para sacar aposentadoria

Trecho do Rio São Francisco em Pirapora, durante as cheias em 2016 (foto: Aparício Mansur/Divulgação - 10/01/2016)







Um idoso de 81 anos morreu durante a travessia do Rio São Francisco em Pirapora, no Norte de Minas Gerais. Segundo familiares, ele pegou um barco para ir até o banco do município sacar a aposentadoria quando desapareceu nas águas, que estavam 4 metros acima do nível normal por causa da chuva. O corpo só foi localizado neste sábado. Conforme o último boletim da Defesa Civil de Minas Gerais, ele é a 73ª pessoa que morre em virtude do período chuvoso.









No entanto, como mostra um vídeo registrado no município, Pirapora estava com tempo instável e ojá se encontrava em um nível muito alto. O cabo Aguinaldo Rodrigues, do Pelotão do Corpo de Bombeiros de Pirapora, estima que a profundidade do “Velho Chico” nesses dias tenha chegado a 8 metros.





As buscas começaram por volta das 9h de ontem, quando moradores ligaram para o 193, e continuaram neste sábado. O cabo integrou a equipe de hoje com outros militares, a Marinha e a população do entorno. “Eles colocaram o barco na água e, 20 minutos depois, viram a embarcação perto de um clube lá, descendo o rio”. O barco estava vazio, o que chamou a atenção dos pescadores que ficam naquele trecho e perceberam que o transporte pertencia a Joaquim.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo do aposentado foi localizado boiando perto de galhos às margens do rio. O cabo Rodrigues conta que ele foi encontrado pelos filhos e outras pessoas que participavam as buscas. “A filha dele ligou, estávamos (procurando) em outro ponto. O corpo foi encaminhado à perícia em Pirapora”, contou.





Ainda de acordo com o militar, a família de Joaquim suspeita que ele tenha passado mal no barco, já que tinha problemas cardíacos. Ele usava colete salva-vidas no momento do acidente. No boletim da Defesa Civil do estado, a causa indicada é afogamento.