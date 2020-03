Bombeiro é assassinado com tiro na nuca em Governador Valadares

(foto: Arquivo pessoal) Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) foi assassinado na noite de sábado (7) em Governador Valadares. O crime aconteceu na Rua Caio Martins. De acordo com testemunhas, os disparos partiram de dois suspeitos que estavam numa moto e atingiram o soldado Kirmair Pinheiro, que morreu no local. Ele deixa mulher e dois filhos. Um militar do(CBMMG) foi assassinado na noite de sábado (7) em Governador Valadares. O crime aconteceu na Rua Caio Martins. De acordo com testemunhas, os disparos partiram de dois suspeitos que estavam numa moto e atingiram o, que morreu no local. Ele deixa mulher e dois filhos.

O velório do corpo do militar acontece neste domingo (8), a partir das 12h, na capela-velório da Comunidade São Lucas, na rua Ouro Preto, no Bairro Jardim Perola, em Governador Valadares. O sepultamento será na segunda-feira (9) no cemitério Memorial Park.