Incêndio em tanques de combustível deixa soldadores em estado grave em Betim

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Dois soldadores que trabalhavam em uma distribuidora de combustíveis sofreram queimaduras graves em um incêndio na tarde deste sábado em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









“Segundo o técnico em segurança que acompanhava o procedimento, todas as medidas de segurança haviam sido adotadas e que no momento não havia combustível na tubulação e o risco de explosão já tinha sido aferido e que este não existia”, informou a corporação.





As vítimas foram identificadas pelos bombeiros apenas pelo primeiro nome. Segundo eles, o soldador Genivaldo teve 90% do corpo queimado. Já Francisco teve entre 60% e 70% do corpo ferido pelas chamas. Ambos foram levados de helicóptero ao Hospital João XXIII. A unidade de saúde não divulga o estado de saúde dos pacientes.





Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, cinco viaturas atenderam a ocorrência e permaneceram na distribuidora até o estancamento de um vazamento que surgiu depois do caso. A Polícia Civil foi chamada e o local foi interditado.