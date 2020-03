Escola de Conselheiro Lafaiete perto de mina da Vale tem aulas suspensas

Mina da Vale fica atrás da escola municipal de Conselheiro Lafaiete (foto: Reprodução da internet/Google Maps)







As aulas da Escola Municipal Meridional, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, estão suspensas a partir de segunda-feira, 9 de março. A interrupção se deve à estabilidade de uma pilha de estéril (rejeitos) de uma mina de manganês da Vale que fica atrás da instituição.





O anúncio foi feito pelo prefeito do município na tarde deste sábado. Em vídeo,(DEM), ao lado de outras autoridades, comunica a decisão aos moradores. A questão foi tema de reuniões na sexta-feira e neste sábado.





O comunicado foi publicado na página da prefeitura no, acompanhado de uma nota. “A empresa se comprometeu com o Município apresentar já na próxima semana alternativas de alocação provisória dos alunos em outro estabelecimento de ensino, visando garantir a continuidade das aulas sem prejuízo aos mesmos”, diz a nota. “Nas tratativas com a empresa ficou firmado o compromisso da doação ao município de um terreno e a construção uma nova escola na região pela mesma”, diz o texto.





A Defesa Civil municipal também se pronunciou por meio de uma nota. “A medida – de caráter preventivo – foi adotada em função da reavaliação técnica de uma pilha de estéril que fica localizada nos fundos das instalações da escola. A Defesa Civil Municipal e os demais órgãos municipais estão mantendo diálogo constante com o empreendedor com vistas ao retorno o mais breve possível das aulas em um outro estabelecimento a ser definido e que atenda as condições de conforto e segurança”.