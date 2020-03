Ônibus bate em carreta no Anel Rodoviário e motorista fica ferido

Ônibus bateu em carreta no Anel Rodoviário

O motorista de um ônibus e pelo menos duas mulheres ficaram feridos em um acidente na tarde desta sexta-feira, no Anel Rodoviário, no Bairro Buritis, Região Oeste de Belo Horizonte.

De acordo com testemunhas, opassou mal ao volante e perdeu o controle do veículo. Os bombeiros informaram ele ele ficou preso às ferragens. As duas vítimas sofreram escoriações leves.