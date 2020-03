Metrô de BH: em última fase do reajuste, tarifa sobe para R$ 4,25 no domingo

A partir da meia-noite de domingo, 8 de março, a passagem do metrô de Belo Horizonte passa a custar R$ 4,25. Este é o último dos seis reajustes escalonados desde o ano passado pela Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), por determinação da Justiça Federal.

Ainda segundo a CBTU, os novos valores das integrações com os ônibus do transporte coletivo de Belo Horizonte e da região metropolitana serão afixados nas estações. Quem tiver dúvidas, pode entrar em contato com a empresa pelo telefone (31) 3250-3901 ou pelo e-mail falemetrobh@cbtu.gov.br.

Evolução da tarifa do metrô de BH





Janeiro de 2019 - R$ 1,80

Maio de 2019 - R$ 2,40

Julho de 2019 - R$ 2,90

Setembro de 2019 - R$ 3,40

Novembro de 2019 - R$ 3,70

Janeiro - R$ 4

Março – R$ 4,25

O escalonamento do reajuste do metrô foi decidido em uma audiência de conciliação em abril do ano passado com a presença de representantes da CBTU, do Ministério Público Federal (MPF), Advocacia-Geral da União (AGU) e do Instituto de Defesa Coletiva, autora da ação que barrou o aumento das tarifas. A decisão foi revogada pelo desembargador Carlos Moreira Alves, presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF1) de Brasília, segunda instância da Justiça Federal de Minas Gerais. Relembre