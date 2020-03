Rio Doce pode transbordar hoje, alerta Prefeitura de Governador Valadares

Rio Doce corta Governador Valadares (foto: Reprodução da internet/Facebook/prefeituragv)







O Rio Doce pode atingiu a cota de inundação de 2,2 metros na tarde desta terça-feira, atingindo pelo menos três bairros de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, em função das chuvas na bacia do curso d'água. O alerta é da prefeitura do município e foi divulgado nesta manhã.













Nível do Rio Doce no início da tarde, segundo o SAAE (foto: SAAE/Divulgação)

“Caso haja alguma alteração nas previsões meteorológicas, a Prefeitura de Valadares tomará as medidas preventivas, mantendo a população informada por meio de seus canais oficiais, imprensa e carros de som”, alerta a prefeitura.