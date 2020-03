Defesa Civil alerta para risco geológico em BH até domingo

Área de risco de desmoronamento na Região do Barreiro (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press) chuvas em Belo Horizonte mantêm ligado o alerta de risco geológico na capital mineira até domingo (8). A Defesa Civil divulgou nesta terça-feira (3) um alerta de possibilidade de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos em decorrência do encharcamento do solo. Asem Belo Horizonte mantêm ligado o alerta de risco geológico na capital mineira até domingo (8). A Defesa Civil divulgou nesta terça-feira (3) um alerta de possibilidade de quedas de muros, deslizamentos e desabamentos em decorrência do





Alerta de Risco Geológico:

As novas chuvas potencializam o encharcamento do solo e aumentam o risco geológico na capital. De acordo com a Defesa Civil, o risco de quedas de muro, deslizamentos e desabamentos persiste até o próximo domingo (8), por este motivo, moradores devem redobrar a atenção durante o período. Confira as dicas do órgão:









Coloque calha no telhado de sua casa

Conserte vazamentos em reservatórios e caixas-d'água.

Não jogue lixo ou entulho na encosta.

Não despeje esgoto nos barrancos.

Não faça queimadas.





Recomendações durante a chuva, segundo a Defesa Civil:

Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos e próximos aos córregos e ribeirões no momento de forte chuva.





Não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando na enxurrada e nas águas dos córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial em áreas de encostas e morros.

Jamais se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se você observar o aparecimento de fendas, depressões no terreno, rachaduras nas paredes das casas e o surgimento de minas d’água avise imediatamente a Defesa Civil (199).

Em caso de raios: não permaneça em áreas abertas e altas, não use equipamentos elétricos.

Sinais de que deslizamentos podem acontecer:

Trinca nas paredes.

Água empoçando no quintal.

Portas e janelas emperrando.

Rachaduras no solo.

Água minando da base do barranco.

Inclinação de poste ou árvores.

