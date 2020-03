Curto-circuito no banheiro provoca incêndio em apartamento de BH

Vizinhos ajudaram a retirar a pessoa que estava no apartamento (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







Um incêndio em um apartamento mobilizou militares do Corpo de Bombeiros e vizinhos na manhã desta terça-feira no Bairro São João Batista, Região de Venda Nova, em Belo Horizonte.









Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. Os militares usaram a água do próprio condomínio no combate às chamas, que foram apagadas por volta das 9h. Os militares permaneceram no local para avaliar os danos.