Mais um voo com deportados dos EUA pousa no Aeroporto de Confins

(foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

Um voo comdos(EUA) pousou no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da tarde desta segunda-feira.Segundo a assessoria de imprensa do terminal, BH Airport, o pouso ocorreu às 13h30. Estavam no voo 129 passageiros. Desses,O primeiro voo com brasileiros deportados pousou em Confins em outubro de 2019, com 70 pessoas. O segundo voo foi registrado em janeiro deste ano, com número de passageiros não revelados. O terceiro, no dia 7 de fevereiro, trazia 130 deportados. Uma semana depois, mais um voo chegou, trazendo 80 pessoas, boa parte delas crianças e adolescentes. Esse seria o sexto voo.O desembarque de deportados não era aceito pelo Brasil desde 2006. A mudança de postura foi colocada em prática pelo governo desde o ano passado.