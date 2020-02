(foto: Carlos Altman/EM/D.A Press)

Mais umtrazendodostem previsão de pouso na tarde desta quarta-feira node Belo Horizonte, localizado em, na Região Metropolitana da capital. Somente neste ano, o terminal já havia recebido outros três voos com brasileiros que não foram admitidos nos EUA.

Sem entrar em maiores detalhes, a(PF) informou, por meio de nota, que o voo trará. A corporação também ressaltou que voos com essas características “podem se tornar frequentes”.

De acordo com a nota, “caberá à Polícia Federal realizar os procedimentos de controle migratório, uma de suas competências definidas pela Constituição da República”.

O primeiro voo com brasileiros deportados pousou em Confins em outubro de 2019, com 70 pessoas. O segundo voo foi registrado em janeiro deste ano, com número de passageiros não revelados. O terceiro, no dia 7 de fevereiro, trazia 130 deportados. Uma semana depois, mais um voo chegou, trazendo 80 pessoas, boa parte delas crianças e adolescentes.

O desembarque de deportados não era aceito pelo Brasil desde 2006. A mudança de postura foi colocada em prática pelo governo desde o ano passado.