Carro capota e motorista morre dentro de condomínio em Brumadinho

Veículo foi parar em um lote (foto: Reproduçõa da internet/WhatsApp)







Um acidente de trânsito dentro de um condomínio deixou um morto na manhã desta segunda-feira em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As circunstâncias ainda serão apuradas.





Rua Quaresmeira Rosa e, ao fazer uma curva fechada para acessar a Avenida Pinheiros, perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando e caindo dentro de um lote.



Mapa mostra curva onde o acidente ocorreu





Segundo um morador do Retiro das Pedras, que preferiu não ser identificado, quem conduzia o Ford Ka era um homem que trabalhava com uma obra no condomínio. Ele saiu dae, ao fazer uma curva fechada para acessar a Avenida Pinheiros, perdeu o controle da direção e saiu da pista, capotando e caindo dentro de um lote.





O morador contou que uma médica que mora na região tentou socorrê-lo, mas constatou o óbito. O nome da vítima ainda não foi divulgado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local.





A vítima estava sem cinto de segurança. Ainda de acordo com o morador do condomínio, a suspeita é de que ele tenha passado mal ao volante, já que a via é de baixa velocidade e ainda possui quebra-molas.