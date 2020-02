Teto de fábrica de papel desaba e mata homem em Ponte Nova

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)







Um homem morreu e outros dois ficaram feridos no desabamento do teto de uma fábrica de papel em Ponte Nova, na Zona da Mata, na manhã desta sexta-feira.









Cinquenta trabalhadores estavam no local no momento do acidente. O homem que morreu não foi identificado. As outras duas vítimas sofreram escoriações e foram levadas para um hospital da cidade.