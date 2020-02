Governo de Minas acompanha dois casos suspeitos de coronavírus no estado

(foto: OSCAR DEL POZO /AFP)

acompanha dois casos suspeitos do, o, no estado. A Secretaria de Saúde estadual divulgou nota nesta quarta-feira (26) com os detalhes das duas ocorrências, que são de mulheres residentes de. Uma das pacientes é uma mulher de 57 anos que viajou para Dubai, Tailândia, Vietnã e Camboja e começou a apresentar sintomas em 22 de fevereiro. Ela está internada em isolamento em um hospital da rede suplementar da capital, com quadro de saúde estável.

hospital Júlia Kubitschek, em Belo Horizonte. A paciente será transferida para o hospital Eduardo de Menezes, também na capital. O quadro de saúde dela também é estável. A outra paciente é uma mulher de 25 anos que viajou para a Tailândia, Vietnã e Singapura e procurou atendimento médico em 25 de fevereiro. Ela está internada em isolamento no, em Belo Horizonte. A paciente será transferida para o, também na capital. O quadro de saúde dela também é estável.

Segundo a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, as amostras laboratoriais de ambas as pacientes foram coletadas e enviadas para análise. Além disso, a administração estadual informa que os dois casos não possuem vínculo epidemiológico. Até esta quarta-feira, um total de quatro casos suspeitos foram notificados em Minas Gerais. Dois já foram descartados e dois estão em investigação.

A Secretaria de Saúde estadual afirma que “está tomando todas as medidas necessárias para contenção do vírus, conforme orientações do Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde. A confirmação do caso em São Paulo corrobora o alerta já emitido e os fluxos já definidos”.

O Brasil registrou nesta quarta-feira o primeiro caso de infecção pelo novo coronavírus, em um paciente de 61 anos, residente de São Paulo, que voltou de viagem à Itália. O Ministério da Saúde ainda acompanha 20 casos suspeitos, contando com os dois de Minas.

Três casos suspeitos de contaminação pelo coronavírus foram identificados em Varginha, no Sul de Minas. Os três pacientes voltaram recentemente de viagem à região da Lombardia, na Itália. De um grupo de 10 pessoas, apenas as três apresentaram sintomas. De acordo com a Vigilância Epidemiológica de Varginha, os pacientes apresentam sintomas leves. A Secretaria de Saúde de Minas não cita os três casos identificados no Sul de Minas no balanço divulgado nesta quarta-feira, e portanto não confirma as suspeitas. A Secretaria ainda não retornou contato para comentar sobre os casos.

Os pacientes serão encaminhados para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio (HCSL), em Pouso Alegre, onde ficarão isolados, além de realizar exames para confirmar a infecção pelo Covid-19. Esses exames serão enviados à Fundação Ezequiel Dias (Funed), em Belo Horizonte. Em nota, o HCSL afirmou que “os riscos relativos a disseminação da doença estão controlados e todas as medidas foram tomadas para proteger os pacientes e a população de Pouso Alegre”.

Em um vídeo, o prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões (PSDB), diz que não há motivo para alarde. “O fato existe, nós temos que trabalhar com a maior responsabilidade possível, mas não é razão de estarmos criando pânico na população”, afirmou. Segundo a prefeitura de Pouso Alegre, os profissionais de saúde municipais serão capacitados para identificar e encaminhar os casos suspeitos para o Hospital das Clínicas Samuel Libânio.









