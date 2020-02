Dia nublado e chuva de até 20 milímetros a qualquer momento no carnaval da capital

Na quarta-feira o dia permanece nublado, mas apenas com chuviscos (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A.Press)

O clima pode ser um desafio ou um complemento à folia de quem passa o carnaval em Belo Horizonte nesta terça-feira (25). A previsão meteorológica divulgada pela Defesa Civil de Belo Horizonte indica o dia será de céu nublado com chuva a qualquer hora do dia em volumes estimados de até 20 milímetros (mm). As temperaturas previstas são amenas, com mínima de 18°C na madrugada e máxima de 28°C. A umidade relativa do ar gira em torno de 60%.Quem ainda vai querer esticar a folia para a quarta-feira de cinzas naõ enfretará tempestades, mas dia de céu encoberto com chuviscos na tarde e noite, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O dia deve ser mais quente, ainda de acordo com o Inmet, com temperaturas entre 22°C e 30°C.Desde a segunda-feira (24), o acumulado de chuvas segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte concentrou 12,2 mm nas regiões do Barreiro e Oeste, 7,8 mm na Leste, 6,6 mm na Centro-Sul e Noroeste, 5,6 mm na Nordeste, 4,8 mm na Pampulha, 3 mm em Venda Nova e 1,6 mm na Norte.Todas as regiões já superaram a média pluviométrica prevista para fevereiro, de 181,4 mm, com destaque para Região Oeste, que registrou 366,4 mm, índice 202% maior que o esperado para toda cidade. Nas demais regiões o registro foi de 315,2 mm (173,8%) no Barreiro, 311,8 mm (171,9%) na Centro-Sul, 306 mm (168,7%) na Noroeste, 270,4 mm (149,1%) na Pampulha, 238,8 mm (131,6%) em Venda Nova, 231,6 mm (127,7%) na Leste, 222,8 mm (122,8%) na Nordeste e 178 mm (98,1%) na Norte.