Buscas por desaparecidos de Brumadinho seguem mesmo no carnaval

Buscas pelos desaparecidos sob os rejeitos segue mesmo no feriado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 5/4/19)

Mesmo no carnaval, continuam em andamento os trabalhos de buscas dos bombeiros pelas vítimas soterradas pelo rompimento da Barragem B1, da Mina Córrego do feijão, operada pela Vale em Brumadinho. Até o momento, de acordo com a Defesa Civil de Minas Gerais, são 259 mortos localizados e 11 vítimas ainda não encontradas no 395º dia de trabalho.Neste domingo (23), há 65 militares trabalhando nas linhas de buscas sob sol entre nuvens e possibilidade de chuva de quase 40 milímetros. Ainda estão no local realizando trabalhos um Drone, 113 maquinários e 27 caminhonetes.São 14 frentes de trabalho atualmente e desde o início foram mobilizadas 167 equipes, sendo 03 especializadas.