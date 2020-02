Um grupo de seis alunos de um colégio do Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de BH, foi roubado e perdeu seus telefones celulares quando descia a Rua Lavras, em direção à Savassi, no início da tarde da última quinta-feira. Um vídeo de câmera de circuito interno mostra o momento do crime.Só na manhã deste sábado (22), 14 celulares já haviam sido roubados nas ruas de BH, crime muito comum durante o carnaval .Os alunos desciam a rua uniformizados quando foram abordados por um homem com um capacete encaixado no cotovelo. Ele insinua ter uma arma debaixo da sua bermuda, sob a sua camisa. Enquanto isso, esbraveja contra os alunos e vai coletando de forma agressiva os aparelhos, pega uma carteira e devolve os documentos indo embora depois.